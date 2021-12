"Atravessaram os postos de travessia nacionais 44.958 viajantes de diversas nacionalidades" com 22.671 entradas e 22.287 saídas, "contra 32.304 em igual período de 2020", lê-se em comunicado do Senami citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Os números refletem um padrão de movimento de emigrantes moçambicanos durante esta época do ano, bem como uma retoma de circulação após o primeiro ano de restrições relacionadas com a prevenção da pandemia de covid-19.

A autoridade que controla as fronteiras moçambicanas anunciou mais capacidade de atendimento, com "mais balcões de atendimento, reforço de efetivo e meios materiais".

Prevê-se igualmente a extensão de horário de funcionamento dos postos de travessia de Ressano Garcia e Ponta do Ouro, os mais movimentados na fronteira de Moçambique com a África do Sul, e Machipanda, na fronteira com o Zimbabué.

LFO // SB

Lusa/Fim