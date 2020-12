"O modelo adotado, que as bancadas parlamentares não colocam as suas perguntas ao chefe de Estado, é uma amputação à democracia", declarou à comunicação social na Beira o presidente do MDM, terceira força política com assento no parlamento.

Em causa está a informação sobre o estado da Nação apresentada hoje pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no parlamento.