Terminou hoje, às 18:00, o prazo para a entrega de candidaturas às eleições para a direção do grupo parlamentar do PSD, que estão marcadas para quinta-feira à tarde, no primeiro dia de debate do Programa do XXXIII Governo Constitucional.

De acordo com a lista hoje entregue na Assembleia da República, Paulo Mota Pinto manterá dois 'vices' da anterior direção, liderada por Adão Silva: Catarina Rocha Ferreira e Ricardo Baptista Leite.

O atual vice-presidente do PSD André Coelho Lima, a deputada eleita por Coimbra Fátima Ramos, o cabeça de lista por Viseu nas últimas legislativas Hugo Carvalho, a deputada eleita por Aveiro Paula Cardoso e Paulo Rios - eleito pelo Porto e apoiante de Rio desde 2018 - completam a lista das vice-presidências, que terá quatro homens e três mulheres.

Como secretários do grupo parlamentar, Mota Pinto mantém Hugo Carneiro, que é também secretário-geral adjunto do PSD, e acrescenta Sofia Matos, que foi cabeça de lista pelo Porto e candidata à liderança da JSD.

Em relação à anterior direção, saem Afonso Oliveira e Clara Marques Mendes, além dos outros dois 'vices' de Adão Silva que nem sequer integraram a lista de deputados, Carlos Peixoto e Luís Leite Ramos.

