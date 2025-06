"Um primeiro grupo de militares russos com menos de 25 anos foi repatriado do território sob o controlo do regime de Kiev. Em troca, foi transferido o mesmo número de militares do exército ucraniano", disse o Ministério da Defesa da Rússia num comunicado.

O ministério não especificou o número de soldados trocados, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Kiev, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o início da troca de prisioneiros e disse que a operação vai continuar nos próximos dias.

"A troca começou hoje e vai decorrer em várias fases nos próximos dias", explicou Zelensky nas redes sociais.

Zelensky disse que o processo era "bastante complexo" e que as negociações entre as duas partes prosseguiam "praticamente todos os dias".

Na segunda ronda de negociações na cidade turca de Istambul, a Rússia e a Ucrânia concordaram em trocar corpos de soldados e prisioneiros de guerra com menos de 25 anos, gravemente doentes ou feridos.

Durante o fim de semana e antes de confirmarem hoje o início da operação, as duas partes acusaram-se mutuamente de atrasar o cumprimento do compromisso alcançado em Istambul.

PNG // SCA

Lusa/Fim