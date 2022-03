Mortes em acidentes rodoviários recua em Portugal e avança na UE em 2021

Portugal registou, em 2021, 50 mortes em acidentes rodoviários, menos 3% do que no ano anterior (52), em contraciclo com a União Europeia (UE), onde os óbitos subiram 5% (19.800), segundo dados preliminares da Comissão Europeia.