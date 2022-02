"Um jovem foi esfaqueado [na segunda-feira] e acabou por falecer no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV). A polícia deteve um suspeito do esfaqueamento", explicou à Lusa o comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), Henrique da Costa.

O responsável policial explicou à Lusa que a vítima era alegadamente membro do grupo de artes marciais Kerah Sakti e o autor do crime é alegadamente elemento do grupo 77, um dos mais ativos na cidade.

Na sequência do incidente registaram-se hoje confrontos entre jovens, alegadamente membros dos dois grupos, em vários pontos da cidade, incluindo os bairros de Bairro Pité, Fatuhada e Tasi Tolu, entre outros.

"Foram já detidas cinco pessoas pelas equipas da PNTL que continua a atuar no terreno", explicou o responsável da PNTL.

Vídeos de incidentes em vários pontos da cidade, com jovens a atirar pedras, circulam nas redes sociais em Timor-Leste.

ASP // SB

Lusa/FIm