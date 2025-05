"A esquerda tem uma derrota importante, o BE tem uma grande derrota esta noite e é importante reconhecermos essa derrota com toda a humildade e frontalidade. Porque assumir é o primeiro passo para fazermos em conjunto a reflexão que temos que fazer", reconheceu Mariana Mortágua, líder do BE, que falava aos apoiantes na Casa do Alentejo, em Lisboa, local que o partido escolheu para a sua noite eleitoral.

Interrogada sobre se e possível recuperar o partido de uma queda eleitoral com a mesma direção, Mariana Mortágua deixou a garantia que vai manter a sua candidatura à liderança na próxima Convenção nacional do partido, agendada para novembro deste ano.

"Eu encabeço uma moção à próxima convenção do BE e mantenho inteiramente esse compromisso", afirmou.

A cabeça de lista do BE começou a reagir numa altura em que o partido ainda não tinha elegido qualquer deputado e terminou quando Mariana Mortágua, número um por Lisboa, foi eleita por Lisboa, com os presentes a gritar "Mariana vai em frente, tens aqui a tua gente" e a cantar "A Internacional".

