"Eu percebo que Luís Montenegro não queira debater comigo, mas o medo ainda não é uma razão plausível para se faltar a um debate eleitoral tão importante para esclarecer os cidadãos neste momento de eleições, ainda mais eleições inesperadas e causadas por escolha e responsabilidade do próprio primeiro-ministro", afirmou Mariana Mortágua numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

A líder do Bloco considerou que "não há qualquer razão justificada" para que Montenegro, de acordo com o que foi noticiado na terça-feira em diferentes órgãos de comunicação, aceite apenas debater com os líderes de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP, indicando o líder do CDS-PP, Nuno Melo, parceiro da coligação Aliança Democrática, para debater com BE, Livre e PAN.

Mortágua frisou que "nunca em democracia um candidato a primeiro-ministro escolheu a dedo quais são os adversários com quem quer debater" e desafiou Luís Montenegro para um debate durante esta campanha eleitoral, acrescentando que caso não aceite será o "primeiro concorrente em eleições na história da democracia que não debate com todos os adversários".

"José Sócrates não fez isto, Pedro Passos Coelho não fez isto, António Costa não fez isto. E, portanto, eu queria deixar muito claro que estarei à espera de Luís Montenegro para fazer um debate durante esta campanha eleitoral", disse.

Questionada sobre se vai recusar debater com Nuno Melo, a bloquista respondeu que "o que não aceita é não debater com Luís Montenegro", e que debate com "todos os líderes partidários sem problema nenhum" e "não foge a nenhum debate".

Mariana Mortágua afirmou que se o CDS quiser ir a debate, deve apresentar-se e o Bloco de Esquerda irá comparecer, mas reiterou que Luís Montenegro não pode "escolher quem são os seus adversários" e que não é assim que "funciona a democracia".

"Ter medo de um debate, de achar que ele é incómodo não lhe dá o direito de não fazer esse debate", atirou Mariana Mortágua.

A líder do Bloco disse que se Montenegro for até ao fim com esta decisão "está a abrir um precedente" para que qualquer candidato "envie outra pessoa para debater com alguém que não dá jeito debater".

