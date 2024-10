"Não sabemos se nas autárquicas haverá ou não condições para coligações alargadas para um programa que transforme as nossas cidades. Não sei e está por saber, logo veremos. Trabalharemos para que se juntem forças diferentes e com a mesma clareza de objetivos", garantiu Mariana Mortágua.

A bloquista falava no encerramento da 5.ª Conferência Nacional do partido, que decorreu no Porto, e na qual se debateu o tema de uma eventual coligação pré-eleitoral com o PS para a autarquia de Lisboa, que ambicione derrotar Carlos Moedas (PSD).

Apesar de não saber se haverá condições para materializar essa coligação, Mariana Mortágua deixou uma garantia.

"Há uma coisa da qual eu tenho certeza absoluta: a nossa fidelidade, a nossa lealdade é para com os milhares de pessoas que saem à rua pelo direito à habitação. É a elas que devemos fidelidade, é por elas que fazemos este processo", avisou.

A coordenadora bloquista considerou que "só um programa capaz de acabar com a turistificação e resgatar casas ao alojamento local" e que "rompa com as heranças de Moedas mas também de Fernando Medina [PS] na habitação" servirá ao BE.

Mortágua garantiu que o BE vai apresentar esse programa, bem como "equipas de candidatos e candidatas capazes de o defender", mantendo a abertura para o diálogo.

"Dialogamos com quem estiver disponível para dialogar, mas tenham uma certeza absoluta de uma coisa: a nossa fidelidade é para com quem sai à rua pelo direito à habitação, pelo direito à cidade, pelo direito a poder viver na cidade que escolheu", insistiu.

