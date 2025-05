"Gostaria de fazer um apelo a quem está indeciso. E eu sei que em cada pessoa que ainda não decidiu há uma preocupação com o direito à habitação, há uma preocupação com os baixos salários em Portugal, há uma preocupação com as longas horas de trabalho. E eu quero dar uma resposta a essas pessoas e dizer-lhes que o Bloco vai estar lá e defender o direito à habitação", apelou a coordenadora, numa ação de campanha com voluntários no Porto.

No último dia de campanha eleitoral, em que os apelos ao voto se multiplicam, Mortágua salientou que o parlamento "já teve tantos deputados que, para além de serem mal criados e de insultarem, não fizeram mais nada para defender as pessoas, defendem só os interesses especulativos, o modelo dos baixos salários".

"Nós queremos virar esse jogo e queremos dar esperança ao país e queremos mudar a vida das pessoas e, para isso, o voto conta e o voto determina e é por isso que nós apelamos a este voto", sublinhou.

Acompanhada pelos três fundadores do partido que regressam nestas legislativas às listas, Francisco Louçã (Braga), Luís Fazenda (Aveiro) e Fernando Rosas (Leiria), Mortágua apelou a todos,

"Apelamos a todos os indecisos, apelamos a quem já votou BE, a quem vota BE, a quem ainda não pensa votar BE mas também não decidiu e vai decidir no domingo, confie. O BE tem as soluções, nós podemos baixar o preço das casas, nós podemos respeitar quem trabalha tantas horas, nós vemos este país, nós vemos quem nunca é visto, os invisíveis deste país", argumentou.

A campanha do BE termina hoje onde começou, no distrito de Setúbal, com um comício.

