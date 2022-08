"Dame Olivia Newton-John morreu pacificamente no seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Pedimos que todos respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil", adiantou John Easterling.

A também atriz lutava há mais de 30 anos contra um cancro na mama, lembrou o marido, sendo "um símbolo de vitórias e de esperança".

"A sua inspiração de recuperação e experiência pioneira com plantas medicinais prossegue com o Fundo da Fundação Olivia Newton-John, dedicado à investigação de plantas medicinais e cancro. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)", indicou.

Embora Olivia Newton-John tenha desenvolvido a sua carreira como cantora, com êxitos como "If Not for You", "Let Me Be There" e "Have You Never Been Mellow", o seu nome foi imortalizado no cinema ao lado de John Travolta no musical "Grease" (1978).

