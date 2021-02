De acordo com a nota de pesar divulgada por João Paulo Queiroz, presidente da direção da SNBA, o artista pintor, desenhador, autor de gravuras e professor, nascido em 1961, em Silvares, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, "faleceu inesperadamente", em Lisboa, onde residia.

Graduado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde também frequentou o curso de mestrado em Desenho, foi coordenador e ilustrador da Revista de Estética, da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1990).

Fundou a Rouen-Cera^mica Artesanal, em Lisboa, entre 1979 e 1982, e fez parte do Coletivo Intercriatividade, dirigido pelo escultor Alberto Carneiro, no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, entre 1983 e 1984.

Foi desenhador no atelier do arquiteto João Vieira Caldas, em Lisboa, entre 1987 e 1988, e colaborador da plataforma cultural Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, em 2008 e 2009.

Participou em exposições como a 8.ª Bienal de Gravura do Douro, ou a 1.ª Bienal de Desenho de Almada, onde obteve uma menção do júri do certame, assim como na exposição "80 anos de Desenho", na Escola António Arroio, em Lisboa onde foi professor.

AG // MAG

Lusa/FIm