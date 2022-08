A criança foi resgatada da água com vida e foi transportada para o Hospital do Médio Tejo, em Abrantes (Santarém), mas "acabou por falecer", indicou à Lusa a mesma fonte da GNR.

Anteriormente, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre já tinha explicado à Lusa que a menina tinha sido considerada ferida grave, sendo o transporte para a unidade hospitalar feito pelos bombeiros, com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)

Desde esta tarde, as autoridades continuam a fazer buscas na barragem alentejana pelo pai da menina, de 33 anos, que está desaparecido na água, perto do parque de campismo.

A fonte da GNR contactada pela Lusa explicou que, de acordo com relatos de testemunhas, esta tarde, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha.

"O senhor estava a nadar e a menina estaria no barco. As testemunhas não se aperceberam do que é que aconteceu a seguir, mas viram o corpo da menina na água e foram uns banhistas que a conseguiram retirar para terra, inconsciente, e depois foram efetuadas manobras de reanimação", relatou a fonte policial.

O alerta para esta situação foi dado aos bombeiros às 15:06, tendo a Lusa confirmado com o CDOS que, às 20:56, ainda prosseguiam as buscas pelo homem desaparecido.

A operação envolve, atualmente, um total de 22 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, GNR e INEM.

Mergulhadores e embarcações dos bombeiros também têm estado envolvidos nas buscas.

