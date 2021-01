Em comunicado, a Fundação Macau destacou "o seu contributo para o desenvolvimento" da instituição, que presidiu desde a sua criação, em 2001, até 2010, "tendo constituído uma base sólida" para "a consolidação" da mesma, instrumental para "assegurar o desenvolvimento a longo prazo" do território.

"Sob a sua liderança, esta Fundação conseguiu aproveitar as suas vantagens e fazer uma melhor utilização dos seus recursos para ajudar todas as camadas e setores da sociedade, tendo promovido o desenvolvimento de Macau em diferentes áreas, nomeadamente cultural, social, económica, científica, académica e filantrópica", lê-se no comunicado.

A fundação recorda ainda que o antigo político e homem de negócios foi "parte ativa nos trabalhos preparatórios para a criação do Centro de Ciência de Macau" e "exerceu, em regime de acumulação, o cargo de presidente do Conselho de Administração" daquele organismo, contribuindo para "fomentar a educação tecnológica e científica".

"Victor Ng teve sempre em conta o desenvolvimento do país e de Macau e o seu espírito de dedicação e de serviço à sociedade constitui um exemplo para todos", conclui-se na nota.

Nascido na província de Guangdong, na China continental, Victor Ng chegou a Macau nos anos 1960, tendo sido deputado na Assembleia Legislativa do território entre 1984 e 2001.

Entre outros cargos, foi presidente da Associação de Exportadores e Importadores de Macau (AEIM), membro do Conselho Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e do Conselho Económico de Macau, vice-presidente da Associação Comercial do território e presidente do Conselho de Administração do World Trade Center Macau.

Em 2014, recebeu a medalha de honra Lótus de Ouro, atribuída pelo Governo de Macau, tendo sido distinguido em 1984 com a medalha de Mérito Comercial e Industrial pelo Governo português, quando o território estava sob administração portuguesa.

De acordo com o jornal Tribuna de Macau, o funeral realiza-se na quinta-feira, na Casa Mortuária de Kiang Wu, a que se segue a cremação na cidade vizinha de Zhuhai, no mesmo dia.

