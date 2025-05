Barbedo de Magalhães, de 82 anos, nasceu na cidade da Horta, na ilha açoriana do Faial, e estava internado há quatro anos no Hospital Fernando Pessoa, acrescentou Fátima Guterres.

Professor Emérito da Universidade do Porto, por decisão unânime do Senado de 22 de janeiro de 2014, Barbedo Magalhães cumpriu o serviço militar a partir de outubro de 1974 em Timor, país para o qual, já doutorado em Ciências Aplicadas pela Universidade de Gand, na Bélgica, em 1973, em Ciências Aplicadas, na área da Metalurgia, coordenou o trabalho de uma equipa luso-timorense que elaborou um projeto para a reestruturação do ensino em Timor, com vista a uma eventual independência a médio prazo.

Membro da Comissão para os Direitos do Povo Maubere, da Associação Paz e Justiça para Timor-Leste e da Comissão Organizadora das Jornadas de Timor da Universidade do Porto, além de ter organizado numerosas conferências em Portugal, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros países, é autor de sete livros sobre Timor-Leste, o último dos quais, editado pela Afrontamento em 2007, tem 3 volumes (1.000 páginas) e cerca de mais 10.000 páginas em documentos anexos, sobre a história política de Timor-Leste desde 1942 até 2007.

Pelo seu trabalho em prol da causa de Timor-Leste, foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique (Grande Oficial), em 10 de junho de 2000, pelo então Presidente português, Jorge Sampaio, e com a Ordem de Timor, em 20 de Maio de 2012, pelo então Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Taur Matan Ruak.

O enterro realiza-se na quinta-feira no Porto.

