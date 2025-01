"É com grande tristeza que anuncio a morte da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull", disse o seu porta-voz, citado pelos canais de televisão BBC e Sky News, acrescentando que "morreu em paz na companhia da família".

Marianne Faithfull, que nasceu na capital britânica em 29 December 1946, tornou-se conhecida internacionalmente com a canção "As Tears Go By".

É a criadora de canções como "Broken English" e "Falling From Grace".

Marianne Faithfull atuou em Portugal em 1993, no Coliseu do Recreios, em Lisboa. Regressou em 2005, no âmbito do CoolJazz, em Oeiras.

