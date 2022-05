"No horizonte do mandato da nova Comissão Política Nacional, até 2024, apenas se disputarão as eleições regionais na Madeira [2023], onde devemos ambicionar alcançar uma maioria absoluta do PSD, e as eleições europeias [2024], onde temos de assumir de forma clara o objetivo de vencer", refere o candidato, na moção de estratégia hoje divulgada e intitulada "Direito ao Futuro".

o antigo vice-presidente do PSD promete ainda avançar, de imediato, para "uma atempada preparação" das eleições seguintes, que já não se disputarão no mandato de dois anos do próximo presidente da Comissão Política Nacional, ao qual se candidata nas diretas de 28 de maio.

"Eleições regionais nos Açores (onde devemos ambicionar uma maioria absoluta do PSD), eleições autárquicas (onde o PSD terá de se voltar a afirmar como o maior partido do poder local) e eleições legislativas", aponta.

Atualmente, o PSD governa em coligação com o CDS-PP na Madeira - tendo perdido a maioria absoluta nas últimas regionais -, enquanto nos Açores também encabeça o executivo regional, apesar de ter ficado em segundo lugar nas últimas eleições, governando em coligação com CDS-PP e PPPM e com um acordo parlamentar com Chega e Iniciativa Liberal.

Moreira da Silva considera que, ainda que as eleições legislativas estejam previstas apenas para 2026, "o PSD tem de se preparar de imediato para esse desafio eleitoral, discutindo e apresentando, num processo amplamente participado pelos militantes e pelos cidadãos em geral, uma nova geração de políticas públicas e de reformas estruturais".

"Uma sequência vitoriosa em todos as eleições previstas para os próximos 4 anos pressupõe verdade e inconformismo no diagnostico dos problemas; inovação e reformismo nas soluções políticas apresentadas; e integridade e credibilidade dos nossos protagonistas".

E estabelece uma outra condição prévia: "O espírito de unidade no partido, para o qual todos temos a obrigação de contribuir".

