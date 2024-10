A orquestra vai estar sob a direção do maestro Vasco Pearce de Azevedo, no que, em comunicado, o grupo descreve como "uma colaboração musical inédita na história da banda, unindo o poder do Metal e do Clássico".

O concerto vai ter serviço de audiodescrição e coletes sensoriais a acompanhar interpretação para Língua Gestual Portuguesa.

Logo de seguida, os Moonspell vão entrar em digressão a acompanhar os suecos Dark Tranquility, no dia 31 de outubro, e até ao final de novembro. Essa série de concertos, também com os finlandeses Wolfheart, vai passar por Alemanha, Reino Unido, República Checa, Suíça, Bélgica, França, Espanha, Áustria, Hungria, Dinamarca, Noruega e Suécia.

A banda celebrou os 30 anos de carreira em 2022, com uma digressão internacional que culminou com duas atuações nos coliseus do Porto e Lisboa.

"Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram nos Moonspell. Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante: são, não só, o 'top of mind' do Heavy Metal nacional, mas também os autores das páginas mais célebres do capítulo Português na História mundial do Heavy Metal", indicava um comunicado divulgado em 2021 sobre os 30 anos do grupo, que recordava o meio milhão de discos vendidos pela banda.

Desde os anos 1990, os Moonspell são presença recorrente nos cartazes dos principais festivais do género a nível internacional e protagonizam digressões que vão da Europa às Américas.

