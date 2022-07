"Nunca, nunca, nos esqueçamos, porque é imoral esquecer, que fez agora cinco anos que um Governo viveu a mais trágica e vergonhosa incapacidade de estar ao lado de quem precisa quando não houve capacidade de salvaguardar mais de uma centena de vidas humanas nos incêndios de 2017", criticou Luís Montenegro no discurso de encerramento do 40.º Congresso que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Porque não se esquece e não quer para Portugal "que uma situação destas se repita", o novo presidente do PSD anunciou que já na segunda-feira de manhã estará em Pedrógão Grande, "para falar com os autarcas, os bombeiros e as vítimas dessa inconcebível tragédia".

