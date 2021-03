O ministro dos Negócios Estrangeiros montenegrino, Djordje Radulovic, pediu essa ajuda numa carta enviada no dia 04 de março aos chefes da diplomacia da UE e NATO, segundo o diário.

A ajuda foi solicitada no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da UE para fazer face à grave situação do sistema de saúde montenegrino.

Na carta, Radulovic indica que "a ajuda em médicos e outro pessoal de saúde (...) é necessária com urgência", revelou o jornal, que disse ter acesso à carta.

"A ajuda exterior desse tipo é um dos elementos chave que pode-nos ajudar a superar a situação", assinalou Radulovic, explicando que Montenegro reforçou as medidas epidemiológicas com confinamentos em várias cidades "para evitar o colapso do sistema sanitário".

O governo montenegrino não informou a opinião pública sobre a carta, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros assegurou hoje que o pedido foi feito caso a situação epidemiológica "o exija".

A ministra da Saúde, Jelena Borovinic Bojovic, comentou hoje o pedido feito dizendo que a ajuda não é necessária neste momento, mas que se trata de antecipar possíveis cenários, segundo a agência de notícias montenegrina Mina.

"O sistema de saúde não está perante o colapso. Está bastante sobrecarregado. Mas neste momento não temos défice de médicos ou de pessoal", assegurou.

Em Montenegro, um pequeno país com cerca de 620.000 habitantes, membro da NATO e candidato à adesão na UE, morreram 1.100 pessoas devido à pandemia.

A pequena república adriática regista uma incidência de 1.245 por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

