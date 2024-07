Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro no final de um Conselho de Ministros extraordinário dedicado à transição digital e à modernização administrativa, que se realizou no Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias da Universidade Nova, no concelho de Almada.

"Em nome do Governo português, envio uma palavra de felicitação a Roberta Metsola, reeleita hoje presidente do Parlamento Europeu com uma taxa de aprovação superior a 90%, o que é um registo histórico. Quero acreditar que estamos perante um sinal de que todos os titulares do mandato no Parlamento Europeu estarão à altura do mandato, tendo em vista a formalização de todas as equipas diretivas das instituições europeias", declarou o primeiro-ministro.

A seguir, Luís Montenegro foi mais específico neste ponto, salientando que "será importante a confirmação da proposta que o Conselho fez ao Parlamento Europeu para a recondução da atual presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen".

"Isso pressupõe uma votação com maioria no Parlamento Europeu e é meu desejo que possa ter o êxito que hoje foi registado com Roberta Metsola para presidente do Parlamento Europeu", acrescentou.

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, foi hoje reconduzida no cargo até ao início de 2027, com uma maioria de 562 votos e por aclamação, na sessão plenária da assembleia europeia.

A reeleição ocorreu no arranque da primeira sessão plenária do novo mandato da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, com Roberta Metsola -- que foi proposta pelo Partido Popular Europeu -- a arrecadar 562 votos a favor (de um total de 623 votos válidos) e 76 brancos e nulos, entre um total de 720 eurodeputados, na primeira volta do escrutínio.

