"O PSD vai sair mais coeso, mais unido destas eleiões e vai conseguir reencontrar-se com os portugueses, reconquistando a confiança deles ao longo dos próximos anos", disse hoje aos jornalistas o antigo líder parlamentar do partido.

Luís Montenegro votou hoje às 16:08 na Junta de Freguesia de Espinho, naquele concelho homónimo do distrito de Aveiro, onde é residente.

Questionado sobre a inexistência de debates entre os candidatos, Montenegro considerou que a campanha que o opôs ao ex-ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva "decorreu com elevação, com a tranquilodade neessária".

"O nosso adversário neste momento é o Partido Socialista, que governa Portugal há seis anos e que infelizmente tem transportado o país para uma fase em empobrecimento", considerou.

Caso vença, Luís Montenegro prometeu "um PSD diferente, e numa nova fase, no início de uma legislatura que é uma legislatura de maioria absoluta, onde podemos programar as coisas para quatro anos".

Sobre se estará disponível para uma coligação com o Chega nas próximas legislativas, previsivelmente em 2026, Luís Montenegro respondeu estar disponível "para fazer do PSD um partido vencedor e maioritário em Portugal", em caso de vitória nas eleições de hoje.

"O PSD liderado por mim vai tentar atrair para a nossa base de apoio pessoas que se abstiveram nas últimas eleições, pessoas que votaram no Partido Socialista e que, entretanto, se dececionaram, desiludiram e frustraram", adiantou, referindo ainda as pessoas que votaram à direita do PSD.

O candidato, que não é deputado, garantiu ainda que caso seja eleito líder estará no parlamento "muitas vezes", sendo que estar fora da Assembleia da República (AR) lhe vai permitir "que ande muito pelo país", disse.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva disputam hoje a presidência do partido em eleições diretas em que podem votar mais de 44 mil militantes.

De acordo com o site do PSD, o universo eleitoral para as 11.ªs eleições diretas do partido ronda os 44.300 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar e que irão escolher o 19.º presidente do partido.

A eleição decorre em todo o país entre as 14:00 e as 20:00 e, a partir do fecho das urnas, a secretaria-geral do PSD irá disponibilizar a evolução dos resultados das eleições em tempo real no site https://resultados.psd.pt, assim como o histórico das eleições anteriores.

