"Não é ainda um tempo de balanço, mas quero assegurar-vos que já estamos a trabalhar, designadamente com a REN, para reforçar a capacidade de prevenção e resiliência, de forma a evitar a repetição de ocorrências como esta", afirmou Luís Montenegro, em declarações à imprensa, num balanço depois de o Conselho de Ministros ter estado reunido desde o final da manhã devido ao apagão que afetou Portugal Continental desde as 11:30.

O primeiro-ministro reiterou que a origem do apagão não esteve relacionada com a rede elétrica portuguesa e, uma vez que o país só tem ligação a Espanha, presume-me que seja essa a origem, "relacionada com um aumento abrupto da tensão na rede elétrica espanhola" com origem ainda desconhecida.

"Sabemos, no entanto, que foi o aumento dessa tensão que terá feito disparar os mecanismos de segurança que levaram a este apagão. Vamos serenamente avaliar com as autoridades espanholas aquilo que aconteceu e tentarmos projetar no futuro melhores instrumentos de resposta para evitar a repetição desta ocorrência", disse.

Por outro lado, disse, a origem deste apagão não teve a ver com a falta de autonomia do país.

"Nós temos capacidade para produzir e distribuir energia, mas nós temos uma ligação com Espanha. À hora a que este evento aconteceu, é verdade que nós, por razões financeiras, estávamos a importar energia de Espanha porque estava a um preço mais competitivo, mas mesmo que assim não fosse o apagão em Espanha teria provocado o mesmo efeito, a mesma consequência em Portugal", afirmou.

Para o primeiro-ministro, o que será importante cuidar no futuro "é ter mecanismos de segurança mais desenvolvidos para poder evitar que um evento destes possa ocorrer com este impacto".

"Há uma outra reflexão que nós podemos tirar daqui: ao contrário de Espanha, que teve a ajuda das outras ligações que tem, nomeadamente com França e com Marrocos, nós estamos apenas dependentes, numa situação de constrangimento, da ligação que temos a Espanha. Há muito tempo que nós vimos lutando na União Europeia pelo reforço das interligações com a Europa para podermos ter maior autonomia, quer para receber, quer para vender energia", frisou.

