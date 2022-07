No arranque do 40.º Congresso Nacional do PSD, Luís Montenegro usou as ideias do fundador do então PPD, Francisco Sá Carneiro, de demarcação do partido relativamente ao PS e que considerou ter permitido depois a vitória da Aliança Democrática.

O novo líder social-democrata defendeu também a necessidade de abrir o PSD à participação de mais cidadãos e reiterou que, apesar de defender a iniciativa privada, o PSD "não é excessivamente liberal".

O 40.º Congresso Nacional do PSD decorre até domingo, no pavilhão Rosa Mota, no Porto.

JPS // RBF

Lusa/Fim