À margem da cimeira do G20, cujos trabalhos Portugal integra pela primeira vez como observador a convite da presidência brasileira, Luís Montenegro respondeu a perguntas da comunicação social, desde logo se tem previsto algum encontro bilateral com Lula da Silva durante a reunião, que termina terça-feira no Rio de Janeiro.

"Com o Presidente Lula da Silva tive uma conversa inicial, ainda não tive a conversa mais densa que pretendo ter até amanhã para, entre outras coisas, prepararmos, com mais detalhe, a cimeira que vamos realizar precisamente aqui no Brasil no próximo mês de fevereiro e a visita de Estado do Presidente da República, que também será realizada nessa ocasião", disse.

Além disso, o primeiro-ministro quer também conversar com Lula da Silva sobre uma deslocação sua ao Brasil, ainda não calendarizada, mas que "é também uma resposta positiva a um convite que o Presidente Lula" já lhe tinha dirigido.

"Isto no âmbito de um relacionamento bilateral que é muito rico e tem assuntos prementes e pertinentes todos os dias (...) numa interação que está mais viva do que nunca, e que para além de todas as nossas ligações culturais, históricas e também das parcerias económicas que estamos a desenvolver, hoje tem uma dimensão humana verdadeiramente notável: estaremos a falar, grosso modo, de 700 mil portugueses no Brasil e de 700 mil brasileiros em Portugal", destacou.

Em novembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha anunciado parte do seu calendário de viagens ao estrangeiro no próximo ano, revelando que irá à Chéquia no início de fevereiro e que já recebeu o convite para uma visita ao Brasil, que deverá acontecer no mesmo mês.

A última cimeira luso-brasileira realizou-se em Lisboa em Abril de 2023.

