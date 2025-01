Venâncio Mondlane reiterou, num direto feito ao princípio da noite de hoje em Maputo, que foi eleito Presidente, pela vontade do povo, nas eleições de 09 de outubro, e que sexta-feira, pelas 15:00 locais (menos duas em Lisboa), vai fazer uma 'live' em que indicará "as medidas governativas para os primeiros 100 dias" do que afirmou ser o seu mandato "como Presidente eleito pelo povo, de forma aberta e original".

Acusou ainda Daniel Chapo, o candidato da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) confirmado vencedor das eleições presidenciais pelo Conselho Constitucional, de ser um "bom aluno" após ter ouvido o discurso de Chapo na sua tomada de posse como Presidente de Moçambique, hoje, em Maputo.

"Ouvi as linhas de governação e 95% das linhas foram o que apresentei na campanha eleitoral. Ele é um bom aluno", ironizou.

NYC // MLL

Lusa/Fim