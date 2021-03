"Eu estou aqui para ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deixei a minha vida toda para me concentrar neste projeto, neste objetivo, e os que me conhecem sabem que, em todos os mandatos políticos em que me concentrei foi para levá-los até ao fim", disse.

Carlos Moedas assegurou que o seu "projeto de vida é ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa", considerando que existe "uma oportunidade" de construir uma alternativa na capital.

"Este é o meu sonho, não tenho outro", assegurou.

Questionado se, em caso de derrota, assumirá o cargo de vereador respondeu afirmativamente, embora não querendo colocar esse cenário.

"Estou aqui para ganhar e a convicção que tenho é que vamos conseguir ganhar, porque vamos aglomerar muita gente (...) Sim, assumirei se esse for o caso, que não será", disse.

