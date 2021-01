"A vigilância laboratorial para determinar as causas da diarreia permitiu a confirmação de casos positivos [desde dezembro], o que satisfaz os critérios para a declaração do surto de cólera, portanto estamos com cólera em Montepuez", disse o Secretário de Estado da província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

Montepuez, com cerca de 200 casos de diarreias, é o sexto distrito de Cabo Delgado, depois de Metuge, Mocímboa da Praia, Macomia, Ibo e cidade de Pemba, onde se registam casos de cólera, desde janeiro de 2020.