O balanço das autoridades de saúde indica que a província de Nampula, norte do país, vacinou mais pessoas no referido período, 18.523, seguida da província e cidade de Maputo, ambas no sul, com 15.167 e 12.084, respetivamente.

Com o número de pessoas imunizadas no âmbito da campanha de vacinação em massa aumentou para 946 mil o número de pessoas inoculadas contra a covid-19 em Moçambique, incluindo os que já tinham sido vacinados no âmbito do arranque da operação em março, que numa primeira fase destinou-se aos grupos prioritários.

Do total de vacinados no país, pouco mais de 498 mil pessoas receberam as duas doses atualmente prescritas para a vacina contra a pandemia.

Moçambique soma um total acumulado de 1.641 mortes por covid-19 134.343 casos, dos quais 80% estão recuperados da doença.

PMA // PJA

Lusa/Fim