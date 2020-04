"É uma decisão que tem em vista a questão da conservação e sustentabilidade do nosso parque florestal", disse Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa após mais uma sessão do órgão.

Segundo aquele porta-voz, a decisão surge após a constatação de que o país está a sofrer "grande pressão" no que diz respeito à exploração florestal.