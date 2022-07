O grupo terá entrada em Moçambique a partir do posto fronteiriço de Zobué, no distrito de Moatize, província de Tete, a mais de 1.500 quilómetros de Maputo, local onde foram intercetados pelas autoridades, disse Juca Bata, citado hoje pela Rádio Moçambique.

"Todos eles entraram no país usando os certificados de emergência, o que é legal em Moçambique. Contudo, estão retidos neste momento porque o seu país de destino que é a África do Sul não aceita a entrada de cidadãos estrangeiros com certificado de emergência", explicou o porta-voz do Serviço de Migração de Moçambique na província de Maputo.

O grupo está retido na 5.ª esquadra da Machava, na província de Maputo, estando em curso os devidos contactos com as autoridades malauianas para que sejam deportados.

Moçambique é ponto de trânsito de milhares de migrantes que anualmente atravessam as fronteiras, alguns para tentar chegar à África do Sul, uma das maiores economias do continente africano.

