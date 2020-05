O grupo, composto por zambianas e zimbabueanas, foi repatriado na sexta-feira, disse Fernando Ribeiro, diretor no comando provincial da polícia moçambicana em Sofala, à margem de uma reunião do comité operativo de emergência sobre a covid-19 na província.

No total, na operação de quarta-feira, 109 pessoas, entre prostitutas, comerciantes e consumidores de bebidas alcoólicas na via pública, foram detidas por violar as regras do estado de emergência na cidade da Beira.