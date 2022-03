Tal como nos períodos anteriores, o contrato prevê a entrega de 50MW de eletricidade e permite um fornecimento adicional até 150MW, detalha a empresa estatal moçambicana.

Os detalhes financeiros não foram revelados, mas ambas as partes estão a estudar a possibilidade de reforçar a transferência de energia por parte de Moçambique.

"No encontro, as partes aproveitaram para discutir as possibilidades de reforço da relação bilateral, tendo em conta o desenvolvimento de novos projetos", tais como a central de produção de Temane - cuja primeira pedra é lançada hoje pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, devendo começar a gerar energia em janeiro de 2025.

Moçambique apresentou ainda a perspetiva de construção de uma central hidroelétrica em Mphanda Nkuwa, rio Zambeze, centro do país, atualmente na fase de busca por investidores.

A relação comercial entre os dois estados para venda de eletricidade assenta na produção da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), na província de Tete, fonte de exportação de energia de Moçambique para países vizinhos.

