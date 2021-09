As três vítimas mortais, de nacionalidade moçambicana, tinham 45, 48 e 80 anos e os óbitos foram declarados na segunda e terça-feira.

Os 90 resultados positivos resultaram de 2.199 testes feitos nas últimas 24 horas, sendo que a maioria das infeções foi registada nas províncias do Niassa (56) e Cabo Delgado (11), ambas no norte do país.

Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.777 casos ativos.

Moçambique tem um total acumulado de 1.915 mortes e 150.662 casos de covid-19, dos quais 97% recuperados da doença e 32 internados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.762.596 mortes em todo o mundo, entre 232,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

