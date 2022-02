O recuo da letalidade acompanha a descida do número de casos positivos para 201 com base em 9.787 testes feitos no mesmo período - a taxa de positividade da semana desceu para 2%, longe dos 43% semanais do início de janeiro, no pico da quarta vaga.

O número de casos ativos é hoje de 3.620.

Moçambique tem um total acumulado de 2.190 mortes e 224.920 casos de covid-19, dos quais 97% recuperados da doença e 13 internados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.884.689 milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

LFO // LFS

Lusa/fim