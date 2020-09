Trata-se de um cidadão moçambicano, de 61 anos, que deu entrada no Hospital Geral de Chamanculo, na cidade de Maputo, no dia 28 de agosto, com um "quadro de doença respiratória grave", tendo sido transferido para o Hospital Geral da Machava, refere o Ministério da Saúde no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

A vítima "manteve o estado geral grave e foi declarado óbito na manhã do dia 08", acrescenta o documento.

Nas últimas 24 horas, Moçambique registou 90 novos casos de covid-19, elevando o total para 4.647, dos quais 4.364 são de transmissão local e 283 são importados.

"Todos os 90 casos novos hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana", avança o comunicado.

As autoridades de saúde indicam ainda que um total de 2.715 (58%) pessoas foram dadas como recuperadas, enquanto outras 22 estão internadas.

A maioria dos casos ativos no país estão na cidade de Maputo, que conta com 1.090 infeções, seguida de Maputo província, com 202, Cabo Delgado, com 191, e Nampula, com 162 casos.

As restantes sete províncias do país seguem com menos de 90 casos ativos.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, Moçambique já testou um total de 107.083 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de dois milhões de pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

EYAC // PJA

Lusa/Fim