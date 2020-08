A vítima mortal, de 40 anos, deu entrada no Hospital Central de Maputo no dia 13, com um quadro de doença respiratória grave, tendo sido testado para a covid-19 no mesmo dia e foi depois transferida para um centro de isolamento, disse a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia em Maputo.

"Durante o internamento, o paciente não registou melhorias e o óbito foi declarado no dia 18", acrescentou Rosa Marlene.

As autoridades de saúde anunciaram ainda que registaram a morte de dois pacientes que estavam infetados pelo novo coronavírus, mas as causas destes óbitos são associadas a outras patologias e não são registados como fatalidades provocadas pela pandemia.

A 20.ª morte é anunciada num dia em que foram registados mais 70 casos positivos de covid-19, elevando o total para 3.115, dos quais 2.882 são de transmissão local e 233 são importados.

"Todos os casos hoje reportados são de transmissão local em indivíduos de nacionalidade moçambicana", referiu a responsável.

Os novos casos, distribuídos pelas províncias de Maputo (17), Nampula (03), Gaza (02), Manica (06), Cabo Delgado (04) e cidade de Maputo (38), estão em isolamento domiciliar, indicam as autoridades de saúde.

"Neste momento decorre a identificação dos seus contactos", acrescentou a diretora de saúde.

As autoridades de saúde anunciaram ainda que mais 89 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 1.380 (44 %), enquanto 11 pessoas estão internadas.

Dos casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número, com 770 infeções, seguida da província de Maputo, com 301 casos, ambas no sul do país.

Moçambique já testou um total de 82.264 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas, desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

