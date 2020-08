A vítima mortal, de 40 anos, deu entrada no Hospital Central de Maputo no dia 13, com um quadro de doença respiratória grave, tendo sido testado para a covid-19 no mesmo dia e foi depois transferida para um centro de isolamento, disse a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia em Maputo.

"Durante o internamento, o paciente não registou melhorias e o óbito foi declarado no dia 18", acrescentou Rosa Marlene.