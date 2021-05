As vítimas mortais são de nacionalidade moçambicana, com 61 e 84 anos, e os óbitos foram declarados hoje, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a covid-19 no país.

Moçambique tem um total acumulado de 825 mortes e 70.240 casos de covid-19, dos quais 96% estão recuperados da doença e 29 permanecem internados.

A maioria dos casos de infeção e de internamentos estão concentrados na cidade de Maputo, capital moçambicana.

Desde que foi declarada a doença em Moçambique, em março de 2020, já foram testados um cumulativo de 528.627 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.294.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

