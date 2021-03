Todas as vítimas mortais são de nacionalidade moçambicana, com idades entre 63 e 85 anos. As mortes foram registadas nos últimos três dias, indicou o Ministério da Saúde, em comunicado de atualização de dados.

Moçambique tem, assim, um total acumulado de 698 óbitos e 62.703 casos, dos quais 74% estão recuperados e 158 internados (67% destes pacientes na cidade de Maputo).

O país testou cumulativamente, desde o anúncio do primeiro caso em 22 de março de 2020, 442.472 casos suspeitos, dos quais 1.351 nas últimas 24 horas.

Neste momento Moçambique tem 15.407 pessoas ainda infetadas, cuja maioria, 9.772, está na cidade capital, Maputo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

