"Os 15 são todos são de nacionalidade moçambicana", disse Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Onze dos 15 novos casos anunciados hoje foram registados na província de Nampula, que foi declarada no sábado o primeiro ponto do país com "transmissão comunitária", tendo os restantes quatro sido diagnosticados na cidade de Maputo.