O Misau avança que as novas infeções resultam de 1.573 casos suspeitos testados entre sexta-feira e sábado, dos quais 1.460 foram negativos. "Dos 113 casos diagnosticados nas últimas 24 horas, 54% de casos são do sexo masculino e 46% são do sexo feminino", refere a nota de imprensa.

No total, o país já testou 209.606 casos suspeitos, desde a deteção do primeiro caso do novo coronavírus, a 22 de março último.