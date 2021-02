Segundo um comunicado, uma das mortes anunciadas hoje aconteceu no dia 08 e as restantes desde segunda-feira, vitimando cidadãos moçambicanos com idades entre 36 e 78 anos e elevando o total de óbitos para 561.

O número de pessoas infetadas no país subiu para 52.629 e, destas, 62% são consideradas recuperadas, enquanto 279 estão ainda internadas, 77% na cidade de Maputo, capital do país.

Do total de 19.207 casos ativos, a capital concentra a maioria, 10.757, quando comparado com as restantes 10 províncias do país.

Moçambique já testou, desde que foi declarado o primeiro caso em março, um total de 392.060 casos suspeitos, dos quais 3.783 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

