Desagregando a variação mensal por produto, "as divisões de bebidas alcoólicas, tabaco, bem como de restaurantes, hotéis, cafés e similares contribuíram cada com cerca de 0,02 pontos percentuais", lê-se no boletim.

Do lado contrário, "destaca-se a queda de preços do tomate (9,6%), da gasolina (1,4%) e do açúcar castanho".

A inflação média a 12 meses subiu em agosto para 2,92%, seguindo uma tendência de aumento registada desde abril, altura em que se se situava em 2,73%.

A inflação homóloga foi de 2,75%, abaixo dos 2,80% de julho.

Em termos acumulados, Moçambique registou nos primeiros oito meses do ano uma inflação de 0,45%, sendo que em maio, junho e julho houve deflação.

Os valores do IPC são calculados a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

