O décimo óbito diz respeito a um homem de 57 anos, regressado da África do Sul no dia 30 de junho e que foi internado no centro de saúde da Macia (província de Gaza, sul do país) devido a uma doença cardíaca grave, refere o comunicado da Direção Nacional de Saúde Pública.

A amostra para teste do novo coronavírus foi colhida a 01 de julho e o resultado positivo foi revelado três dias depois.