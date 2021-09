Agosto terminou com uma inflação mensal de 0,19%, lê-se no boletim do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado na sexta-feira, segundo o qual a inflação homóloga foi de 5,61% (acima dos 5,48% de julho).

A inflação média a 12 meses fixou-se em 4,61%, o valor mais alto desde outubro de 2018.

A curto e médio prazo, o banco central moçambicano prevê que "a inflação se mantenha em um dígito, apesar das perspetivas de aumento dos preços dos alimentos e do petróleo no mercado internacional", anunciou em comunicado.

Moçambique terminou 2020 com uma inflação acumulada de 3,52%.

Os valores do IPC são calculados a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

