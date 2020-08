A vítima, de 46 anos, morreu na tarde de sábado no Centro de Isolamento do Hospital Geral da Polana Caniço, em Maputo, após ter sido internada, primeiro, no Hospital Central da capital moçambicana, na terça-feira, com o "quadro de doença respiratória grave", segundo o comunicado de atualização de dados sobre a pandemia, distribuído pelo Ministério da Saúde.

"Durante o internamento, o seu estado agravou-se", refere o comunicado.