A vítima, de 26 anos, entrou para o Hospital Provincial de Tete, no centro do país, na tarde de domingo em estado grave e morreu "poucos minutos depois de dar entrada", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

A amostra para a realização do teste para o novo coronavírus foi colhida no dia 07 e o resultado positivo saiu no dia 10, declarou a responsável.