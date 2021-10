"O setor tem uma meta de construir este ano e até ao próximo mais de 3.000 salas de aulas", disse Lina Portugal, representante do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, citada hoje pela Televisão de Moçambique.

A responsável falava durante cerimónia de celebração do Dia Mundial do Professor, que se assinala hoje, na qual foi também lançada a semana do professor no país.

As infraestruturas serão erguidas em todo o país e a componente de higienização é fundamental, frisou a representante do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

Segundo o Ministério da Educação, as 3.000 salas de aula deverão beneficiar aos alunos do ensino primário e secundário, visando a melhoria das condições de ensino e de trabalho dos professores.

Moçambique tem 7.484 turmas ao relento e existem no país 28.269 salas feitas em capim e adobe (barro), segundo dados apresentados pelo Ministério da Educação em setembro.

O Governo moçambicano e oito parceiros de cooperação renovaram em julho um memorando de entendimento visando melhorar a qualidade da educação no país.

Portugal, Alemanha, Canadá, França, Finlândia, Itália, Irlanda e Fundo das Nações Unidas para a Infância contribuem para o Fundo de Apoio ao Setor da Educação (FASE) e anualmente têm desembolsado 80 milhões de dólares (68 milhões de euros) para a educação em Moçambique, numa iniciativa criada em 2002.

O novo acordo assinado este ano pretende assegurar o acesso a uma educação de qualidade, implementar e consolidar um sistema de monitorização, avaliação e aprendizagem "alinhado ao plano baseado em resultados".

LYN (LFO) // CSJ

Lusa/Fim