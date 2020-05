"Diante da pandemia, muitos tipos de resíduos perigosos estão a ser gerados, como máscaras, luvas, entre outros. Aproveitamos as celebrações do Dia Mundial da Diversidade Biológica para apelar a toda a população para que faça uma gestão segura de resíduos sólidos e perigosos, incluindo o lixo doméstico", lê-se num comunicado alusivo à data.

A Governo moçambicano realça no documento o alerta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) de que uma "gestão inadequada dos resíduos pode causar efeitos imprevisíveis na saúde humana e no meio ambiente. Por isso, o manuseio seguro e o descarte final desses materiais são vitais para uma resposta de emergência eficaz".